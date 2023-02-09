Словакия обещает предоставить Украине истребители МиГ-29: сколько самолетов получат ВСУ
Источник:Tasr
Словакия пообещала передать Украине советские истребители МиГ-29. К словацкому правительству обратился президент Владимир Зеленский во время пребывания в Брюсселе.
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что его страна сделает все возможное, чтобы передать Украине свои истребители МиГ-29. Сообщается, что Зеленский на саммите ЕС обратился к Хегеру и попросил оказать военную помощь.
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Сколько самолетов может получить Украина
По предварительным данным, Украина может получить 11 или 12 самолетов, которые сейчас находятся в Словакии.
"Премьер-министр республики ответил, что Словакия сделает все возможное, чтобы выполнить эту просьбу", – говорится в сообщении.
Разговоры о передаче Украине Миг-29 от Словакии ведутся уже несколько месяцев. В конце 2022 года глава словацкого МИДа Растислав Качер заявил, что Словакия хочет обсудить с НАТО передачу Украине истребителей.
Качер анонсировал, что в Словакию должна прибыть делегация из Украины и вместе с партнерами из США начнется работа по передаче самолетов. Глава МИД Словакии заявлял, что он настроен положительно.
В конце января о передаче истребителей заговорил министр обороны Словакии Ярослав Надь. Он сообщил, что Словакия готова обсудить с представителями Украины детали передачи своих истребителей МиГ-29.
Он сообщил, что с 1 октября 2022 Словакия уже не использует МиГ-29. Надь подчеркнул, что Братислава готова передать эти самолеты Украине, чтобы она могла защищаться.
Почему МиГ-29 усилят Украину
- Советские самолеты типа МиГ-29 находятся на вооружении Воздушных сил ВСУ. Поэтому украинским военным не нужно проходить дополнительные военные учения, как в случае с западными истребителями.
- При этом МиГ-29 – это прямой аналог F-16, который стремится получить Украина, хотя советский самолет несколько уступает характеристикам американского истребителя.
- Преимущества МиГ-29 над F-16 состоит в дальности полета и весе боевой нагрузки. Однако МиГ-29 существенно проигрывает в электронике и системах управления.
- МиГ-29 – это также многоцелевой истребитель четвертого поколения, как и F-16. МиГ-29 вооружен авиационной пушкой калибром 30 мм и ее боезапас составляет 150 снарядов. Также на самолет можно подвесить до шести ракет и бомб.