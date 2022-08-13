Украина может получить от Словакии истребители МиГ-29

Словакия заинтересована в том, чтоб передать свои истребители Украине. Точно неизвестно, когда эти самолеты поступят в Украину, поскольку до конца августа они будут охранять воздушное пространство Словакии.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что вариант предоставления истребителей наиболее вероятен. За свои самолеты Братислава просит деньги от Евросоюза или авиацию от НАТО.

Тема В Воздушных силах ответили, когда Украина получит самолеты Су-25 от Северной Македонии

Словакия приземлит свои истребители

Ярослав Надь объяснил, что с начала российского вторжения в Украину в Словакии возникли проблемы с ремонтом истребителей МиГ-29, потому что они российского производства.

Поэтому в конце августа Словакия окончательно приземлит свои истребители, а с сентября ее воздушное пространство будут охранять Польша и Чехия.

Позже представитель Министерства обороны Словакии Мартина Коваль-Какащикова пояснила, что предоставление истребителей Украине в их интересах.

Наш интерес состоит в том, чтобы эти самолеты шли в Украину. Поэтому также возможен сценарий, когда Словакия предоставит Украине самолеты и получит от другой страны соответствующую стоимость, необходимую для обороны,

– заявила Коваль-Какащикова.

В Братиславе ожидают, что истребители российского производства у них заменят американские F16, но те прибудут в Словакию не раньше 2024 года.

Украине предоставляет авиацию и Северная Македония

В конце июля Северная Македония объявила о предоставлении Украине 8 танков Т-72. Следует отметить, что на вооружении страны их была 31 единица.

Через несколько дней появилась информация о том, что Скопье готово предоставить Украине 4 штурмовика Су-25. Это подтвердил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк и подчеркнул, что Украина никогда не забудет поддержку Северной Македонии в этой войне.

Когда именно прибудут штурмовики – не разглашают. Однако спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат выразил надежду, что северомакедонская авиация уже совсем скоро "встанет в строй".

Стоит посмотреть – Пентагон поражен мастерством ВСУ: смотрите видео