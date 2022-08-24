Словакия может передать Украине МиГ-29: как это усилит нашу армию
Еще в конце июля сообщалось, что Словакия может дать Украине 11 истребителей МиГ-29 до конца августа. Однако до сих пор окончательно нет решения.
Впрочем, эти самолеты могут стать весомым вкладом в войне в Украине, хотя их и немного. Об этом в эфире 24 канала сказал Олег Катков – главный редактор издания Defence Express.
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По его словам, известно, что Словакия вообще раньше отказывалась от этих истребителей, их планировали вывести из эксплуатации в ближайшее время.
Дело в том, что Словакия заказала самые современные американские истребители F-16. Самолеты все равно должны были выводить, но процесс задержался, в частности из-за коронавируса,
– сказал эксперт.
Словакия должна получить первую партию самолетов из США ориентировочно в конце 2023 года. Так что передача истребителей нам должна состояться в этом промежутке.
Он также напомнил, что Словакия передает Украине не только истребители. Ранее страна послала нам комплексы С-300 – систему противовоздушной обороны.
На что способны Миг-29
Стоит отметить, что эти "миги" прошли модернизацию еще в 2000-х годах. В этом участвовала и россия, однако сам процесс совершенствования проходил в Италии.
В чем особенность модернизированных самолетов? Самое главное, как объяснил эксперт, там уже есть новый радар, позволяющий лучше видеть. А также новая кабина с функциональными дисплеями.
"В любом случае, эти самолеты – крайне важный аспект в войне", – подытожил Катков.
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Словакия передаст Украине истребители: главное
- В конце июля стало известно, что Словакия готова передать Украине 11 истребителей МиГ-29. Однако там подчеркнули, что для этого несколько государств должны принять решение.
- В минобороны страны заявляли, что вариант предоставления истребителей ВСУ наиболее вероятен. Впрочем, за свои самолеты Братислава просит деньги от Евросоюза или авиацию от НАТО.
- Также в ведомстве объяснили, что с начала российского вторжения в Украину в Словакии возникли проблемы с ремонтом истребителей МиГ-29, поскольку они российского производства. Поэтому в конце августа Словакия окончательно приземлит их, а с сентября ее воздушное пространство будут охранять Польша и Чехия.