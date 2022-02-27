Словакия предлагает создать спецпроцедуру для присоединения Украины к ЕС

Словакия предложила Европейскому Союзу создать специальную процедуру присоединения Украины к ЕС, чтобы помочь Украине восстановиться после войны.

Лидер Словакии осудил беспощадные бомбардировки гражданского населения, проводимые Россией в Украине. Он также настоял на создании новой процедуры членства нашего государства в ЕС.

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Владимир Зеленский недавно заявил, что сейчас решающий момент для решения принятия членства Украины в ЕС. В Словакии призывают серьезно воспринять эту просьбу.

В четверг утром мы очнулись в новом мире. Они борются за себя, за нас, за свободу. Мы должны понимать, что они защищают нашу систему, наши ценности, и мы должны быть вместе с ними. Поэтому нет времени сомневаться по этому поводу,

– подчеркнул Эдуард Хегер.

Премьер-министр Словакии выступает за то, чтобы создать "совершенно новый путь" для государства, которое прошло через войну и "хочет стать частью Европы". Он добавил, что в этом подходе должна быть помощь в восстановлении Украины: "Мы должны помочь им встать на ноги, и мы должны придумать новые инструменты".

За четыре дня войны Россия уничтожила огромное количество украинской инфраструктуры. На восстановление того, что было у украинцев еще неделю назад, потребуется очень много инвестиций. Также Хегер ожидает от Украины "жажды реформ как никогда раньше".

Польша призвала принять Украину в ЕС

26 февраля президент Польши Анджей Дуда призвал немедленно предоставить Украине членство в ЕС. Также он добавил, что Украина должна получить доступ в фонды ЕС на реконструкцию.

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