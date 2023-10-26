В Словакии оправдались, почему перестали оказывать военную помощь Украине

Спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини заявил, почему страна перестала помогать в военном плане украинской армии. По его словам, это вроде бы не в словацких интересах.

Пеллегрини подчеркнул, что в настоящее время Словакии нужно сохранить собственную обороноспособность. Более того, он заявил, что у его страны нет возможностей помогать Украине оружием.

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Словакия не намерена помогать Украине оружием

Пеллегрини отметил, что, несмотря на то, что Словакия не будет оказывать Украине помощь оружием, страна все же продолжит помогать нашему государству гуманитарно.

Вероятно, больше не будет говориться о летальном оружии или ракетных системах, поскольку мы уже исчерпали наши возможности. Если Словакия хочет сохранить какую-то степень собственной обороноспособности, то она больше не имеет больших возможностей для оказания военной помощи оружием,

– сказал он.

Вместе с заявлением спикера парламента Словакии новый премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что уже сообщил главе Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен о прекращении военной помощи Украине.

Фицо отрицательно высказывался о помощи Украине