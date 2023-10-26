В Словакии оправдались, почему перестали оказывать военную помощь Украине
Источник:Teraz.sk
Спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини заявил, почему страна перестала помогать в военном плане украинской армии. По его словам, это вроде бы не в словацких интересах.
Пеллегрини подчеркнул, что в настоящее время Словакии нужно сохранить собственную обороноспособность. Более того, он заявил, что у его страны нет возможностей помогать Украине оружием.
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Словакия не намерена помогать Украине оружием
Пеллегрини отметил, что, несмотря на то, что Словакия не будет оказывать Украине помощь оружием, страна все же продолжит помогать нашему государству гуманитарно.
Вероятно, больше не будет говориться о летальном оружии или ракетных системах, поскольку мы уже исчерпали наши возможности. Если Словакия хочет сохранить какую-то степень собственной обороноспособности, то она больше не имеет больших возможностей для оказания военной помощи оружием,
– сказал он.
Вместе с заявлением спикера парламента Словакии новый премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что уже сообщил главе Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен о прекращении военной помощи Украине.
Фицо отрицательно высказывался о помощи Украине
- Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не собирается поддерживать украинскую армию оружием. Более того, он заявил, что пусть наша страна "лучше 10 лет договаривается о мире".
- Фицо также подчеркнул, что Россия на этом этапе якобы имеет "большие территориальные достижения", чем Украина. Правда, чем аргументировались его слова, пока неизвестно.
- Следует отметить, что сам Фицо крайне негативно относится к Украине. Однако журналисты выяснили, что его ненависть к нашему государству началась еще в 2009 году.
- Тогда из-за газовых споров между Украиной и Россией и прекращения транзита по нашей территории Словакия осталась без газа. Фицо приехал в Киев вместе с делегацией решать вопросы, однако его публично унизили.
- В частности, тогдашний глава украинского правительства Юлия Тимошенко перед включенными камерами в течение 20 минут ругала Фицо за то, что он поддержал Москву в газовом споре между Россией и Украиной. После этого Фицо и обиделся на всю Украину.