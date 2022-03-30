Словам россиян об "отводе" не верим, – глава Черниговской ОВА

Накануне россияне заговорили о том, что якобы "отводят" свои войска с Черниговщины и Киевщины. Однако украинские власти подчеркивают, что доверять этим заявлениям оккупантов не стоит.

Об этом заявил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. По его словам, несмотря на публичные заявления России об "отводе" войск, оккупанты продолжают атаковать населенные пункты региона, в том числе и сам областной центр.

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Оккупанты обстреливают Черниговщину, несмотря на якобы "отвод" войск

Потому словам захватчиков в Черниговской ОВА не доверяют.

Вчера россияне публично заявили о том, что они сокращают свои наступательные действия и активность на Черниговском и Киевском направлениях. Верим ли мы в это? Конечно, нет. И мы готовы к любому развитию событий. И встречать врага на Черниговщине тоже, чтобы мы и делаем,

– подчеркнул Чаус.

Действия врагов традиционно отличаются от их слов. Так называемое "уменьшение активности" на Черниговщине россияне красноречиво "подтвердили" ударами по Нежину. Всю ночь 30 марта оккупанты лупили и по Чернигову.

Снова уничтожены объекты гражданской инфраструктуры, уничтожены библиотеки, торговые центры и другие объекты, очень много домов. Потому что всю ночь враг лупил по Чернигову. Но мы все восстановим, и наш Чернигов будет еще лучше, чем был; наш Нежин будет еще лучше; все города Черниговщины будут намного лучше, чем они на сегодня есть,

– подытожил глава ОВА.

Утреннее обращение Вячеслава Чауса за 30 марта: смотрите видео

В Пентагоне считают, что хотя небольшая часть российских войск будто бы и отошла от Киева, Россия все еще может нанести удар по столице.

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