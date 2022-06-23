"Сложнее, чем ожидалось": как идут переговоры о предоставлении кандидатства ЕС Украине

На саммите ЕС продолжаются дискуссии о предоставлении Украине и Молдове статусов кандидатов на членство. Зарубежные журналисты и медиа отмечают, что процесс проходит сложнее, чем ожидалось.

Об этом сообщил редактор радио "Свободная Европа" и издания "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Юзвяк на своей странице в твиттере. Кроме того, прокомментировал ситуацию с обсуждениями украинский политолог Дмитрий Шеренговский.

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В чем проблема

Рикард Юзвяк написал, что переговоры по предоставлению статусов кандидатов для Украины и Молдовы осложнились тем, что некоторые страны-члены высказываются, что, прежде всего, хотят предоставить кандидатство несколько другому государству в Европе.

Переговоры о предоставлении статусов кандидатов Украине и Молдове в Европейском совете оказались несколько сложнее. Некоторые страны хотят предоставить статус кандидата сначала для Боснии и Герцеговины,

– заметил журналист.

Политолог Дмитрий Шеренговский заявил, что на саммите пылают "страсти". По его словам, усложняют процесс переговоров такие страны как Австрия и Словения.

За последние 30 минут куча сообщений в твиттере от медийщиков, что Австрия и Словения уперлись, что статус кандидата нужно дать Боснии и Герцеговине, а затем уже садиться за решение по Украине, Молдове и Грузии. Я понимаю, что "бабка Австрия" хочет габсбургские земли собрать, но как-то осторожно там с принципами,

– иронизировал эксперт.

Кстати, вскоре стало известно, что, несмотря на споры на саммите, Украина все-таки получила статус кандидата на членство в Европейском Союзе.

Украина на пути в ЕС: последние новости

Европарламент 23 июня поддержал предоставление Украине и Молдове статусов кандидатов на членство в ЕС. 529 депутатов проголосовали "за", высказались против – 45, а 14 европарламентариев воздержались. Окончательное решение о кандидатстве оставалось за Европейским советом, который и объявил положительный результат вечером 23 июня.

Под зданием Совета ЕС в этот день собрался митинг в поддержку предоставления кандидатства для Украине. На демонстрацию в Брюсселе вышло около полусотни человек с украинской символикой. В толпе было видно также несколько флагов Грузии.

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