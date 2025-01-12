"Девочка дала конфету": спецназовец подразделения "Артан" назвал щемящие моменты на войне

Полномасштабное вторжение россиян изменило жизнь многих украинцев. На войне много боли и страданий, однако нашим защитникам удается сохранять человечность и чувствовать душевное тепло от самых простых вещей.

Спецназовец подразделения "Артан" ГУР, профессиональный актер, боец с позывным "Артист" рассказал 24 Каналу, что еще в начале войны, когда Силы обороны освобождали украинские территории щемяще было видеть, как люди, которые были в оккупации, встречают бойцов ВСУ. Это было морально очень трудно.

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Сложные моменты войны

По словам бойца с позывным "Артист", во время освобождения Киевской области было очень сложно слышать истории людей, которые были в оккупации.

Помню, была в Ирпене многодетная семья. Они определенное время сидели в своем доме без воды и еды. Нас там встретила маленькая девочка, она давала нам конфеты,

– сказал он.

Спецназовец поделился своими эмоциями, подчеркнув, что в 2022 году в Киевской области было очень трудно, ведь это был переход от гражданской жизни к военной. Все воспринималось очень ярко и близко к сердцу.

Позитив в буднях военных

Он подчеркнул, что каждый раз, когда группа выходит из выполнения боевого задания в полном составе, то это большое счастье.

"Когда бойцы включают телефоны и им приходят сообщения, а они имеют возможность на низ ответить своим родным, то это положительный момент. Когда напился вдоволь воды, поел – это тоже положительный момент", – подчеркнул боец с позывным "Артист".

Военный также поделился историей, когда он и побратимы 12 суток сидели почти без воды и пищи.

Мы зашли далеко, а обеспечение было невозможно действиями врага. То, что бросали с дронов (разнообразную помощь – 24 Канал) разбивалось. О семье в такие моменты даже страшно вспоминать, потому что неизвестно удастся ли выйти. А так, то думаешь о том, что хочется помыться и одеть чистые вещи,

– высказался спецназовец.

Стоит добавить, что российские оккупанты на Торецком направлении попытались инфильтроваться в боевые порядки ВСУ, используя технику для перемещения. Их быстро обнаружили. Наиболее ожесточенные бои продолжаются на Торецком, Лиманском и Покровском направлениях.