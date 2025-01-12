Спецпризначенець підрозділу "Артан" ГУР, професійний актор, боєць із позивним "Артист" розповів 24 Каналу, що ще на початку війни, коли Сили оборони звільняли українські території щемливо було бачити, як люди, що були в окупації, зустрічають бійців ЗСУ. Це було морально дуже важко.

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Складні моменти війни

За словами бійця із позивним "Артист", під час звільнення Київської області було дуже складно чути історії людей, які були в окупації.

Пам'ятаю, була в Ірпені багатодітна сім'я. Вони певний час сиділи у своєму будинку без води та їжі. Нас там зустріла маленька дівчинка, вона давала нам цукерки,

– сказав він.

Спецпризначенець поділився своїми емоціями, підкресливши, що у 2022 році у Київській області було дуже важко, адже це був перехід від цивільного життя до військового. Все сприймалось дуже яскраво і близько до серця.

Позитив у буднях військових

Він підкреслив, що кожен раз, коли група виходить з виконання бойового завдання в повному складі, то це велике щастя.

"Коли бійці вмикають телефони і їм приходять повідомлення, а вони мають можливість на низ відповісти своїм рідним, то це позитивний момент. Коли напився вдосталь води, поїв – це теж позитивний момент", – підкреслив боєць із позивним "Артист".

Військовий також поділився історією, коли він та побратимами 12 діб сиділи майже без води та їжі.

Ми зайшли далеко, а забезпечення було унеможливлене діями ворога. Те, що кидали з дронів (різноманітну допомогу – 24 Канал) розбивалося. Про сім'ю в такі моменти навіть страшно згадувати, бо невідомо чи вдасться вийти. А так, то думаєш про те, що хочеться помитись та одягнути чисті речі,

– висловився спецпризначенець.

Варто додати, що російські окупанти на Торецькому напрямку спробували інфільтруватися у бойові порядки ЗСУ, використовуючи техніку для переміщення. Їх швидко виявили. Найбільш запеклі бої тривають на Торецькому, Лиманському та Покровському напрямках.