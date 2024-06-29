Случаи принудительной мобилизации все еще есть, но они не массовые, – Подоляк

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что сейчас существуют единичные случаи, когда представители государства используют те или иные принудительные инструменты. Однако, по его словам, они не являются массовыми.

Советник Андрея Ермака рассказал в интервью "Новини.LIVE", что мы воюем за демократические ценности. По его словам, к сожалению, идеального мира и жизни не существует и после 2 лет войны надо побороть внутренние страхи, пишет 24 Канал.

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Что сказал Подоляк о случаях принудительной мобилизации

Михаил Подоляк сказал, что не все готовы признать, что война является сверхсложной и несмотря на страхи к ней надо участвовать.

Также не все готовы к долгой сложной коммуникации. В частности, говорится о тех, кто организует бусики.

Они готовы к более короткой коммуникации, соответственно репрессивного типа ... Идеальных конструкций не бывает. Хотелось бы иметь идеальный разговор, где с одной стороны государство расставляет правильные акценты, а с другой – общество несмотря на свои страхи тоже понимает, о чем идет речь. Но так не работает, люди разные, они используют те технологии, которые являются для них понятными,

– сказал Михаил Подоляк.

По его словам, если мы говорим о бусиках или других репрессивных методах, надо посмотреть процент, сколько таких случаев насчитывается в определенном ТЦК и являются ли они системными.

"Мне кажется, что цифра несопоставима между теми, кого забирают насильно защищать страну и кто идет это делать добровольно", – сказал советник главы ОП.

Он также пояснил, что мы живем в хейтовые информационные времена. То есть один случай принудительной мобилизации будет информационно масштабирован.

По словам Михаила Подоляка, такие случаи активно использует Россия. Ведь это контринформация и контрпропаганда.

Кстати, 11 июня в городе Мерефа Харьковской области произошла стычка между работниками ТЦК и гражданскими. Подробнее о ней читайте по ссылке.