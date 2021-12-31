Случилось так как случилось, – Верещук о том, почему возглавила Минреинтеграции, а не Минобороны

Ирина Верещук имела амбиции стать главой Министерства обороны. Политик рассказала, почему она стала министром реинтеграции временно оккупированных территорий.

По словам Ирины Верещук, первым должность министра реинтеграции ей предложил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Об этом министр заявила в интервью.

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Был разговор с президентом

Ирина Верещук рассказала, что перед голосованием Верховной Рады за ее назначение на должность министра реинтеграции, у нее был разговор с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Также она встречалась с президентом.

Однако отказаться от амбиций возглавить Минобороны Ирину Верещук убедил именно Давид Арахамия.

Давид Арахамия предложил и объяснил, почему сейчас должность министра реинтеграции является более оптимальной и эффективной, чем, например, министр обороны, куда я действительно целилась. Работая в комитете я понимала, что и как нужно сделать, чтобы изменить ситуацию, чтобы действительно реформа заработала. Но случилось так, как случилось,

– рассказала Верещук.

Также министр рассказала, что относительно министерства реинтеграции у нее был разговор с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком. Однако, по словам Верещук, эта встреча состоялась уже после ее назначения на должность.

Назначение Верещук в правительство: главное

Осенью 2021 года в правительстве Дениса Шмыгаля произошли значительные кадровые изменения. Заявления об отставке написали сразу 4 министра.

За несколько месяцев до этого Ирина Верещук заявила, что готова возглавить Министерство обороны. Поэтому в СМИ после отставки Андрея Тарана из оборонного ведомства говорили о том, что именно Верещук возглавит его.

Однако 4 ноября на заседании Верховной Рады на должность министра обороны выдвинули кандидатуру Алексея Резникова, который накануне ушел с поста министра реинтеграции.

Место Алексея Резникова заняла Ирина Верещук.

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