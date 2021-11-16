"Слуга" Богуцкая не хочет вакцинироваться против COVID-19 даже за 50 тысяч долларов

"Слуга народа" Елизавета Богуцкая выступает категорически против вакцинации от коронавируса, который считает "медицинской манипуляцией". Она подчеркнула, что ее позицию не изменило бы даже большое финансовое вознаграждение.

Об этом нардеп рассказала 16 ноября в кулуарах парламента. Она утверждает, что ранее "контактировала" с инфицированными, поэтому думает, что у нее якобы выработался естественный иммунитет.

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Богуцкая заверила, что не согласится на прививку – даже если за это ей заплатят 50 тысяч долларов. Политик заявила, что не хочет, чтобы "вакцинацию поддерживали финансово". Отметим, что накануне президент Зеленский объявил о выплате всем, кто полностью привит от COVID-19. Речь идет об 1 тысяче гривен, которую можно будет использовать только на определенные виды услуг.

"Слуга" апеллирует к тому, что болезнь – еще не изучена

Когда нардепа спросили, что она будет делать, когда в ее организме будут заканчиваться антитела к вирусу та вспомнила о Минздраве. Мол, в министерстве утверждают, что болезнь еще не изучена. По ее мнению, это означает, что не изучено и то, сколько будет держаться иммунитет к коронавирусу. Более того, "слуга народа" заявила, что Минздрав якобы "унижает людей, переболевших и имеющих иммунитет". Она утверждает, что повторно заразившиеся коронавирусом переносят болезнь гораздо легче, чем во время первого раза.

Свою позицию нардеп подтвердила в соцсети

Количество антител в крови не является показателем защиты от COVID-19. В то же время новые исследования подтверждают, что против новых штаммов коронавируса прививка работает более эффективно, чем природные антитела после болезни.

Кроме этого, Богуцкая опубликовала в фейсбуке и сообщение, в котором раскритиковала Зеленского из-за его намерений выплат вакцинированным. Она пожаловалась, что "вознаграждение" за прививку создаст еще больший раскол в обществе. Кроме этого, политик плакала, что "вакцинированные аплодируют тысячи гривен, которая будет содрана с антиваксов".

Полный текст сообщения Богуцкой в ​​фейсбуке:

"Благими намерениями... Как я и думала, тысяча на вакцинацию еще больше расколет тех, кто "за" и нет. Уже с утра ФБ переполнен мемами с Зеленским на 1000-гривневых купюрах. А в ответ вакцинированные аплодируют тысяче гривен, которая будет содрана с антиваксов. Неправильно все это. Финансовая забота государства о здоровье своих граждан, которые независимо от вакцинации сдают ПЦР-тесты из-за первых симптомов любой ОРВИ инфекции и платят за это в среднем 600 гривен, говорит о какой-то странной заботе."