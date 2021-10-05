"Слуга" Буймистер прокомментировала планы фракции исключить ее из состава
Источник:24 канал
Людмила Буймистер заявила, что узнала о планах относительно вероятного исключения ее из фракции из новостей. Она также заверила, что "личных разговоров не было".
Нардеп от "слуг" рассказала, что в Трускавце ей удалось переговорить с президентом. Об этом Буймистер заявила в эфире одного из украинских телеканалов.
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Буймистер прокомментировала вероятное исключение ее из фракции "Слуга народа"
Я, как и вся страна, читаю новостные ленты, когда они появляются после брифингов господина Арахамии или господина Корниенко. Но со мной личных разговоров не было,
– заявила политик.
Она также рассказала, что во время съезда фракции в Трускавце ей "удалось пару минут поговорить с президентом, который бы не знал о намерениях Давида Арахамии исключить меня из фракции".
Нардеп пообещала рассказать президенту, почему голосовала против закона об олигархах
Она добавила, что они договорились о встрече с президентом, где Буймистер расскажет не только "почему голосовала красной кнопкой относительно важного законопроекта. Я дам ему (президенту – 24 канал) механизмы в рамках закона. Да, они будут немного сложнее и чуть дольше процедурно, но они точно будут законными и помогут зацементировать тот исход борьбы, которого хочет достичь господин Зеленский".
Она также рассказала, что президент "сказал, что мы в ближайшее время найдем время", а потому ждет подтверждения встречи.
Коротко о деятельности и заявлениях нардепки Буймистер
- Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге 4 октября заявил, что нардепа Людмилу Буймистер могут исключить из фракции. В частности из-за того, что голосовала против закона о деолигархизации.
- Политик Буймистер голосовала против проекта закона об олигархах дважды – в первом и втором чтении.
- О ее исключении начали говорить сразу после голосования – 23 сентября 2021 года. Тогда заместитель председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии Евгения Кравчук, реагируя на произошедшее, заявила, что им есть что обсудить.