"Слуга" Кравчук рассказала, будут ли досрочные парламентские выборы в Украине

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в октябре 2023 года. Однако есть ряд юридических коллизий, в связи с чем в инфопространстве раздаются мнения о возможных досрочных выборах.

Об этом в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. По ее словам, все зависит от решения Конституционного Суда.

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Коллизия с парламентскими выборами

Народный депутат отметила, что коллизия заключается в наличии двух противоречивых статей в Конституции. Одна указывает, что продолжительность депутатского срока и созыва ВРУ составляет 5 лет, а другая – что выборы проходят в последнее воскресенье октября на 5 году полномочий.

"В случае с очередными выборами, это так и происходит – каждых пять лет. Последние выборы прошли вне очереди, летом", – подчеркнула Кравчук.

Впервые в истории независимой Украины досрочные парламентские выборы прошли 21 июля 2019 года. Рада нового созыва начала работать с 29 августа.

Соответственно, если парламентские выборы состоятся в октябре 2023 года, Верховная Рада проработает не 5 лет, а 4 года и несколько месяцев. Впрочем, Евгения Кравчук убеждена, что созыв будет продолжаться столько, сколько и положено, и досрочных выборов не будет.

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Парламентские выборы в Украине: что известно