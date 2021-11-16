"Слуга народа" Александр Ковалев попал в ДТП, – СМИ
Источник:Obozrevatel
На трассе Киев – Одесса утром 15 ноября столкнулись легковой автомобиль и грузовик. По данным СМИ, за рулем Mercedes Benz находился нардеп от "Слуги народа" Александр Ковалев.
Пострадавшего увезли в больницу
Ранее полиция Киевской области писала, что ДТП произошло в 10:50 возле поворота на село Хлепча. Они не уточнили, кто был за рулем легковушки, лишь отметили, что водителю – 32 года.
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52-летний водитель грузового автомобиля MAN, выполняя маневр разворота, совершил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz под управлением 32-летнего мужчины,
– рассказали полицейские.
В результате ДТП водитель Mercedes-Benz получил многочисленные телесные повреждения. Его госпитализировали в Белоцерковскую больницу.
В то же время, издание утверждает, что у нардепа диагностировали:
- закрытую черепно-мозговую травму,
- сотрясение головного мозга,
- закрытую травму левого лучевого запястья,
- ушиб коленного сустава.
На момент ДТП он якобы был трезвым.
В ДТП в Киевской области якобы попал нардеп Ковальчук
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