"Слуга народа" будет просить Ткаченко остаться в Минкульте
Источник:"Дом"
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко 11 ноября написал заявление об отставке. Этот факт стал неожиданностью для фракции "Слуга народа".
Об этом сообщил в телеэфире народный депутат из указанной фракции Тарас Тарасенко. По его словам, Ткаченко будут просить передумать и остаться главой министерства.
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К работе Ткаченко претензий не было
Заявление об отставке министра культуры Александра Ткаченко, о котором стало известно 11 ноября, для фракции "Слуга народа" является неожиданным. Об этом рассказал нардеп Тарас Тарасенко.
Оно было неожиданным для всей фракции. И сейчас во фракции продолжаются переговоры, и даже в партийном чате обсуждаем, чтобы мы могли комментировать его пост в фейсбуке, и, в принципе, просить его остаться главой министерства. Потому что он действительно эффективный менеджер,
– сказал депутат.
И особо подчеркнул, что во фракции "Слуга народа" к работе главы Минкульта претензий не было: "Я считаю, что он эффективно выполнял свои обязанности".
Кино и Минкульт разделять не стоит
Нардеп Тарасенко также высказался о том, какую причину указал Ткаченко в сообщении об увольнении в своем фейсбуке. Речь идет о решении правительства забрать Госкино из ведения его министерства.
Кино – это часть культуры. Нельзя разделять кино и Министерство культуры,
– считает Тарас Тарасенко.
Он заверил, что факт отделения Госкино от Минкульта еще обсудят на фракции.К слову: в СМИ в этот же день появилась информация, что на место Александра Ткаченко уже есть кандидат – нардеп со "Слуги народа" Юлия Гришина. Сама она, однако, к этому относится с иронией.
Кратко об отставке Ткаченко из Минкульта
- 11 ноября министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал заявление об отставке.
- Причиной, по его словам, стало решение правительства забрать Госкино у министерства.
- Также Ткаченко возмутило, что решение принимали без участия самого главы Минкульта и без обсуждения с ним.