"Слуга народа" будет просить Ткаченко остаться в Минкульте

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко 11 ноября написал заявление об отставке. Этот факт стал неожиданностью для фракции "Слуга народа".

Об этом сообщил в телеэфире народный депутат из указанной фракции Тарас Тарасенко. По его словам, Ткаченко будут просить передумать и остаться главой министерства.

Также интересно Сложить мандат будет правильно, – Корниенко о "слугах", Разумкова и каналах Порошенко

К работе Ткаченко претензий не было

Заявление об отставке министра культуры Александра Ткаченко, о котором стало известно 11 ноября, для фракции "Слуга народа" является неожиданным. Об этом рассказал нардеп Тарас Тарасенко.

Оно было неожиданным для всей фракции. И сейчас во фракции продолжаются переговоры, и даже в партийном чате обсуждаем, чтобы мы могли комментировать его пост в фейсбуке, и, в принципе, просить его остаться главой министерства. Потому что он действительно эффективный менеджер,

– сказал депутат.

И особо подчеркнул, что во фракции "Слуга народа" к работе главы Минкульта претензий не было: "Я считаю, что он эффективно выполнял свои обязанности".

Кино и Минкульт разделять не стоит

Нардеп Тарасенко также высказался о том, какую причину указал Ткаченко в сообщении об увольнении в своем фейсбуке. Речь идет о решении правительства забрать Госкино из ведения его министерства.

Кино – это часть культуры. Нельзя разделять кино и Министерство культуры,

– считает Тарас Тарасенко.

Он заверил, что факт отделения Госкино от Минкульта еще обсудят на фракции.

Кратко об отставке Ткаченко из Минкульта

11 ноября министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал заявление об отставке.

Причиной, по его словам, стало решение правительства забрать Госкино у министерства.

Также Ткаченко возмутило, что решение принимали без участия самого главы Минкульта и без обсуждения с ним.