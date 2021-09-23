"Слуга народа" хочет исключить из фракции депутата, не поддержавшую закон об олигархах
Источник:24 канал
Верховная Рада Украины 23 сентября окончательно приняла проект закона о деолигархизации. В частности, за него проголосовали 229 нардепов от президентской партии "Слуга народа".
Только одна нардеп от "слуг" проголосовала против. Речь идет о Людмиле Буймистер.
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В комментарии журналистам глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что будут рассматривать исключение Буймистер из фракции.
Арахамия рассказал: "Многие мои депутаты сейчас подходят и говорят, что госпожу Буймистер нужно исключать из фракции за такую "красную позицию".
Мы будем решать: будем ли мы ее мучить – и пускай она остается во фракции, или... я думаю, что надо с ней общаться,
– заверил Арахамия.
Добавил также, что знает, что госпожа Буймистер не против того, чтобы ее исключили. По мнению главы фракции "Слуг народа" – "с точки зрения партийной дисциплины надо исключать".
"Но это будут решать 70% фракции на заседании. Возможно, сделаем это в Трускавце", – заверил нардеп.
Также добавил, что если бы на заседании 23 сентября был спикер Дмитрий Разумков и не поддержал бы закон об олигархах, то это бы стало точкой невозврата в его отношениях со "слугами".
Что известно о Людмиле Буймистер и ее позиции
- Еще перед голосованием за проект закона об олигархах нардеп заявила, что не будет голосовать за него. Это она объяснила тем, что "подавала свои правки ко второму чтению законопроекта, однако ее даже не пустили на заседание комитета, где рассматривался документ".
- Именно поэтому Буймистер заявила, что не боится исключения из фракции, потому что ей нечего терять.
- Кстати, нардеп голосовала против проекта закона еще в 1 чтении. В частности, Людмиле Буймистер приписывали действия в интересах Рината Ахметова. Хотя сам олигарх это отрицает.