"Слуга народа" хочет исключить из фракции депутата, не поддержавшую закон об олигархах

Верховная Рада Украины 23 сентября окончательно приняла проект закона о деолигархизации. В частности, за него проголосовали 229 нардепов от президентской партии "Слуга народа".

Только одна нардеп от "слуг" проголосовала против. Речь идет о Людмиле Буймистер.

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В комментарии журналистам глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что будут рассматривать исключение Буймистер из фракции.

Арахамия рассказал: "Многие мои депутаты сейчас подходят и говорят, что госпожу Буймистер нужно исключать из фракции за такую "красную позицию".

Мы будем решать: будем ли мы ее мучить – и пускай она остается во фракции, или... я думаю, что надо с ней общаться,

– заверил Арахамия.

Добавил также, что знает, что госпожа Буймистер не против того, чтобы ее исключили. По мнению главы фракции "Слуг народа" – "с точки зрения партийной дисциплины надо исключать".

"Но это будут решать 70% фракции на заседании. Возможно, сделаем это в Трускавце", – заверил нардеп.

Также добавил, что если бы на заседании 23 сентября был спикер Дмитрий Разумков и не поддержал бы закон об олигархах, то это бы стало точкой невозврата в его отношениях со "слугами".

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