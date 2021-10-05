"Слуга народа" инициировала срочное заседание Согласительного совета, – нардеп Качура

Фракция "Слуга народа" совместно с депутатской группой "Довіра" 5 октября инициировали срочное проведение Согласительного совета. Причиной стало отсутствие повестки дня для работы пленарного заседания парламента.

Кроме того, на имя председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и его заместителей поступило совместное заявление от нардепов. Ее подписали Давид Арахамия и Олег Кулинич. Соответствующий документ опубликовал "слуга" Александр Качура.

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Повестку дня могут принять без Разумкова

В совместном заявлении "Слуги народа" и "Довіри" говорится о том, что созвать Согласительный совет можно и без спикера парламента, то есть Дмитрия Разумкова.

Народные избранники объясняют, что согласительный совет может созвать первый заместитель председателя Верховной Рады или заместитель в случае отсутствия спикера. Также основанием для созыва заседания является инициатива двух или более фракций или депутатских групп. То есть "Слуга народа" и "Довіра" могут согласовать повестку дня для работы парламента без Дмитрия Разумкова.

Кроме того, на Согласительном совете парламентарии предлагают рассмотреть предварительно разосланный членам проект повестки дня на пленарные заседания с 5 по 8 октября 2021 года.

Нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил в своем телеграм-канале, что для созыва Согласительного совета нужны минимум 3 дня. То есть, по его мнению, работа парламента заблокирована до четверга, 7 октября. Кроме того, нардеп обвинил "слуг" в том, что они "своими руками создали парламентский локдаун".

Заседание Верховной Рады 5 октября: главное

5 октября 2021 года Верховная Рада Украины собралась на пленарное заседание.

240 народных депутатов поддержали отстранение председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова от заседаний на 2 дня.

Во время заседания нардепы пытались дважды отстранить от председательства первого заместителя спикера Руслана Стефанчука.

Однако заседание пришлось прекратить из-за отсутствия повестки дня, которую не приняли на Согласительном совете.

Журналисты 24 канала пытаются связаться с народными депутатами, чтобы узнать подробности созыва согласительного совета.