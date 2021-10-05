Крім того, на ім'я голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та його заступників надійшла спільна заява від нардепів. Її підписали Давид Арахамія та Олег Кулініч. Відповідний документ опублікував "слуга" Олександр Качура.

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Порядок денний можуть ухвалити без Разумкова

У спільній заяві "Слуги народу" та "Довіри" йдеться про те, що скликати Погоджувальну раду можна і без спікера парламенту, тобто Дмитра Разумкова.

Народні обранці пояснюють, що Погоджувальну раду може скликати перший заступник голови Верховної ради або заступник у разі відсутності спікера. Також підставою для скликання засідання є ініціатива двох чи більше фракцій або депутатських груп. Тобто "Слуга народу" та "Довіра" можуть погодити порядок денний для роботи парламенту без Дмитра Разумкова.

Крім того, на Погоджувальній раді парламентарі пропонують розглянути попередньо розісланий її членам проєкт порядку денного на пленарні засідання з 5 по 8 жовтня 2021 року.

Нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк заявив у своєму телеграм-каналі, що для скликання Погоджувальної ради потрібні щонайменше 3 дні. Тобто, на його думку, робота парламенту заблокована до четверга, 7 жовтня. Крім того, нардем звинуватив "слуг" у тому, що вони "своїми руками створили парламентський локдаун".

Зверніть увагу! Журналісти 24 каналу намагаються сконтактувати з народними депутатами, щоб дізнатися подробиці скликання погоджувальної ради.

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