"Слуга народа" собрала более 226 подписей за назначение Монастырского в МВД

Фракция партии "Слуга народа" собрала необходимое количество подписей за назначение Дениса Монастырского министром внутренних дел. Об этом сообщила депутат Евгения Кравчук.

По этому поводу 15 июля "слуги" провели заседание. По итогам, поддержать кандидатуру нардепа готовы более 226 членов монобольшинства.

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Кравчук отметила, что пока не может сказать точную цифру тех, кто подписался за назначение Монастырского главой МВД. Впрочем, по ее словам, речь идет о более чем 226 членах фракции.

Она также отметила, что не видела ни одного члена фракции, который бы воздержался. Политик пояснила, согласно законодательной процедуре, "Слуга народа" должна была провести заседание, чтобы собрать подписи для выдвижения кандидатуры на определенную должность.

Впоследствии эти подписи будут представлены премьер-министру Денису Шмыгалю. Именно глава правительства и вносит в парламент соответствующее представление.

Монастырский может заменить Авакова: что известно

Арсен Аваков 13 июля заявил, что увольняется с должности министра внутренних дел. За его отставку 15 июля проголосовал 291 народный избранник.

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру "слуги народа" Дениса Монастырского на пост нового главы МВД. Нардеп возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Он уже принял предложение и согласился возглавить Министерство внутренних дел вместо Авакова.