В "Слуге народа" назвали 2 варианта исправления ошибки с правками к закону об олигархах

Верховная Рада 23 сентября окончательно поддержала законопроект о деолигархизации. Однако в документе утвердили поправки, которые противоречат друг другу.

Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что у парламентариев есть два варианта решения проблемы.

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По словам нардепа, можно отклонить одну из поправок голосованием в парламенте или внести изменения в закон уже после того, как он вступит в силу. Сейчас в парламенте идут консультации, как действовать в этой ситуации.

Действительно, это ошибка, которую сделал комитет, это наша общая ошибка, но мы ее исправим. Если мы не воспользуемся процедурой 131 статьи, ляжет на стол (президента – 24 канал) тот, какой есть (текст принятого законопроекта – 24 канал), а затем мы внесем изменения. Закон через полгода вступает в силу, поэтому никаких проблем с этим нет,

– сказал "слуга народа".

Стоит отметить, что очередное пленарное заседание Верховной Рады, на котором смогут переголосовать статью закона, состоится 5 октября. Представление о переголосовании должен сделать лично спикер парламента.

К слову Спасибо и комитету, и Раде, – Разумков потроллил нардепов из-за правок к закону об олигархах

Что этому предшествовало