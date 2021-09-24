Глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що у парламентарів є два варіанти вирішення проблеми.

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За словами нардепа, можна відхилити одну з правок голосуванням у Верховній Раді або внести зміни у закон вже після того, як він набуде чинності. Наразі у парламенті йдуть консультації, як саме діяти у цій ситуації.

Дійсно, це помилка, яку зробив комітет, це наша спільна помилка, але ми її виправимо. Якщо ми не скористаємося процедурою 131 статті, ляже на стіл (президента – 24 канал) той, який є (текст ухваленого законопроєкту – 24 канал), а потім ми внесемо зміни. Закон через пів року набуває чинності, тому жодних проблем з цим немає,

– сказав "слуга народу".

Варто зазначити, що чергове пленарне засідання Верховної Ради, на якому зможуть переголосувати статтю закону, відбудеться 5 жовтня. Подання про переголосування має зробити особисто спікер парламенту.

До слова Дякую і комітету, і Раді, – Разумков потролив нардепів через правки до закону про олігархів

Що цьому передувало