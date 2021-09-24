Глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що у парламентарів є два варіанти вирішення проблеми.
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За словами нардепа, можна відхилити одну з правок голосуванням у Верховній Раді або внести зміни у закон вже після того, як він набуде чинності. Наразі у парламенті йдуть консультації, як саме діяти у цій ситуації.
Дійсно, це помилка, яку зробив комітет, це наша спільна помилка, але ми її виправимо. Якщо ми не скористаємося процедурою 131 статті, ляже на стіл (президента – 24 канал) той, який є (текст ухваленого законопроєкту – 24 канал), а потім ми внесемо зміни. Закон через пів року набуває чинності, тому жодних проблем з цим немає,
– сказав "слуга народу".
Варто зазначити, що чергове пленарне засідання Верховної Ради, на якому зможуть переголосувати статтю закону, відбудеться 5 жовтня. Подання про переголосування має зробити особисто спікер парламенту.
До слова Дякую і комітету, і Раді, – Разумков потролив нардепів через правки до закону про олігархів
Що цьому передувало
- Верховна Рада 23 вересня проголосувала за основу та в цілому законопроєкт про олігархів. Його підтримали 279 народних депутатів.
- Однак прийняли одразу 3 суперечливі поправки – 396, 398, 406. Вони стосуються того, хто має вносити осіб до реєстру – РНБО чи НАЗК.