В "Слуге народа" объяснили, почему именно СНБО будет формировать реестр олигархов

"Слуга народа" Даниил Гетманцев заявил, что проблема олигархической экономики и влияния олигархата на нее настолько масштабна, что представляет угрозу национальной безопасности Украины.

Именно поэтому законопроект о деолигархизации связывает вопрос формирования реестра олигархов с уровнем СНБО. Об этом народный депутат сообщил в эфире "Радио НВ".

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К сожалению, в системе тех государственных органов, которые работают сегодня в Украине, эта проблема не может быть решена, поэтому этот вопрос отнесен к уровню Совета национальной безопасности и обороны,

– пояснил парламентарий.

Деолигархизация позволит Украине развиваться

Даниил Гетманцев подчеркнул, что закон о деолигархизации является полезным для общества и позволит Украине развиваться как всем остальным странам в мире. По его словам, это лишь один из шагов для преодоления проблемы.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики добавил, что секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал закон о лоббизме и другие решения, которые в совокупности преодолеют это негативное явление.

К тому же вспомните антиоффшорный закон, вспомните изменения в законодательство о финансовом мониторинге, одно из решений СНБО, которое привело к тому, что у нас на одного олигарха стало меньше,

– подытожил "слуга народа".

Законопроект об олигархах: коротко

Главная задача документа – превратить олигархов в бизнесменов, чтобы не допустить их влияния на экономику Украины.

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