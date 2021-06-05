Неудобный для многих, – в "Слуге народа" прокомментировали закон об олигархах

Реакция отдельных политиков и представителей крупного бизнеса на президентский законопроект о деолигархизации свидетельствует о том, что для многих из них он является "неудобным".

Такое мнение озвучил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии агентству Интерфакс-Украина. В то же время Арахамия заявил, что парламентское большинство настроено довести дело до конца.

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По его словам, принять президентский законопроект будет нелегко из-за сопротивления определенных кругов. Это сопротивление, как заявил политик, свидетельствует о том, что законодательная инициатива является неудобной для отдельных политиков.

Уверен, что в законопроект об олигархах мы увидим тысячи поправок. Каждый депутат и каждая фракция захотят добавить что-то свое. Могут быть и альтернативные законопроекты. Но в итоге мы пройдем этот путь и примем этот важный закон,

– сказал Арахамия.

Глава фракции посоветовал внимательнее посмотреть на реакцию и действия всех, кого закон может касаться, и сделать свои выводы – кто в стране подыгрывает олигархам.

"Мы все увидели первую реакцию – влиятельные политические деятели начали неистово дискредитировать попытки президента избавить Украину от олигархического влияния. Некоторые договорились уже до того, что олигархи – чуть ли не основа демократии в стране", – добавил политик.

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В то же время, по его словам, рядовые украинцы во всех регионах страны выражают поддержку законопроекта, ведь будущий закон будет иметь существенное влияние на жизнь каждого.

Что предусматривает законопроект об олигархах

Главная задача документа – превратить олигархов в бизнесменов, чтобы не допустить их влияния на экономику Украины. Как ранее пояснил советник главы Офиса Президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк, этот документ призван:

защитить общество от деструктивного влияния олигархов;

изменить традиционную систему теневых взаимоотношений между олигархами и публичными политическими субъектами.

В то же время член Комитета по вопросам нацбезопасности и представитель президента в КСУ Федор Вениславский отметил, что в реестр олигархов попадут лица, которые отвечают по меньшей мере трем из четырех критериев:

участие в политической жизни,

значительное влияние на СМИ,

стоимость всех совокупных активов этого лица должна превышать 1 миллион прожиточных минимумов, то есть примерно 2,3 миллиарда гривен.

Если же лицо со временем лишится соответствия этим критериям, его смогут исключить из реестра.