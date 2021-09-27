В "Слуге народа" рассекретили место проведения своего съезда

Выездное заседание фракции "Слуга народа" состоится в отеле Rixos Prykarpattya в Трускавце. Проходить сборы будут в течение 1 – 2 октября.

На территории отеля будет работать медиацентр. Там состоятся брифинги руководства и представителей партии, а также приглашенных гостей.

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Номера в отеле стоят от 2 840 гривен до 19 900 гривен

Ранее руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко говорил, что политики сами будут оплачивать номера в отеле. Согласно ценам на сайте Rixos Prykarpattya, проживание в номере категории "классический" обойдется в 2 852 гривны вместе с завтраками. Номер "люкс" для одного будет стоить 7 860 гривен, апартаменты – 19 900 гривен.

Что известно о съезде "слуг"

Слуги планируют подвести итоги своей работы и определить дальнейшие действия: по каким реформами ускоряться, а по каким – продолжить обсуждение с обществом.

Участие в собрании примет президент Владимир Зеленский.

Кроме того, к обсуждению пригласят генпрокурора Ирину Венедиктову, председателя Службы безопасности Ивана Баканова, а также представителей Кабинета Министров.

По словам Корниенко, "слуги" соберутся в Трускавце, потому что только там можно компактно расселить такое большое количество людей.

Для участия все политики должны показать отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о вакцинации.

На сайте отеля уже нельзя забронировать номер на дни проведения съезда "слуг" – 1 – 2 октября.