"Слуги" начали собирать подписи за внеочередное заседание Рады из-за скандалов с нардепами

Представители президентской фракции "Слуга народа" начали собирать подписи за внеочередное заседание Верховной Рады. Оно будет посвящено скандалам с участием нардепов.

Об этом рассказала советница "Слуги народа" Юлия Палийчук. Она отметила, что заседание было инициировано Давидом Арахамией.

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Палийчук рассказала, что на заседании заслушают силовиков по делам, в которых фигурируют депутаты из разных политических сил. В том числе и тех, по которым уголовные производства ведутся с 2012 года.

На заседании планируют:

заслушать главу МВД Дениса Монастырского,

генпрокурора Ирину Венедиктову,

главу ГБР Алексея Сухачева относительно расследования дел против нардепов.

Давид Арахамия заявил, что сейчас к правоохранительным органам есть вопросы относительно расследований против ряда народных депутатов. Отдельно:

Александру Трухину , который был участником ДТП, случившегося 23 августа 2021 года. Нардеп пытался сначала скрыть детали инцидента, впрочем, после резонансного расследования журналистов попал в громкий скандал. Из-за попыток скрыться с места ДТП, подкупить правоохранителей и других обнародованных действий политика его выгнали из партии "Слуга народа".

, который был участником ДТП, случившегося 23 августа 2021 года. Нардеп пытался сначала скрыть детали инцидента, впрочем, после резонансного расследования журналистов попал в громкий скандал. Из-за попыток скрыться с места ДТП, подкупить правоохранителей и других обнародованных действий политика его выгнали из партии "Слуга народа". Сергею Кузьминых , которого 28 января задержали во время получения взятки в размере 558 тысяч гривен за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. Сейчас нардеп игнорирует вызовы на допросы, а его представители говорят, что он в больнице.

, которого 28 января задержали во время получения взятки в размере 558 тысяч гривен за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. Сейчас нардеп игнорирует вызовы на допросы, а его представители говорят, что он в больнице. Артему Дмитруку , который 25 января на заседании Одесского горсовета устроил драку, в результате которой пострадали 12 человек.

, который 25 января на заседании Одесского горсовета устроил драку, в результате которой пострадали 12 человек. Олегу Воронько, которого подозревают в подделке документов. Накануне ГБР приходило к нему с обысками.

Что этому предшествовало

Дата проведения внеочередного заседания Рады пока неизвестна.

1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала расследование о ДТП с участием нардепа Александра Трухина. На обнародованных кадрах из нагрудной камеры правоохранителя видно, как Трухин пытался "договориться", чтобы избежать наказания.

По словам полицейского Сергея Петрика, у нардепа были признаки алкогольного опьянения. Кроме этого, на видео также слышно, как об этом общаются правоохранители.

Что известно о ДТП Жуткая авария произошла в Киеве на Бориспольской трассе еще 23 августа. Тогда СМИ сразу написали, что ее виновником является "слуга народа" Александр Трухин. В ДТП пострадали 6 человек. Жуткая авария произошла в Киеве на Бориспольской трассе еще 23 августа. Тогда СМИ сразу написали, что ее виновником является "слуга народа" Александр Трухин. В ДТП пострадали 6 человек. Сам Трухин не считает себя виновным и заверил, что нечего скрывать. При этом, он также утверждает, что алкоголь накануне аварии не употреблял. Трухин не складывал полномочия на время следствия по делу о ДТП. Все потому, что члены партии не увидели достаточно информационных оснований для этого.

Полный текст публикации Юлии Палийчук:

Фракция политической партии "Слуга народа" начала сбор подписей о созыве внеочередного заседания парламента. Оно инициировано Давидом Арахамией для заслушивания силовиков по делам, в которых фигурируют депутаты из разных политических сил. В том числе и тех, по которым уголовные производства ведутся с 2012 года.