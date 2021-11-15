"Слуги народа" избрали новую главу партии

На съезде "Слуги народа" 15 ноября нардепы избрали новую главу партии. Так, на посту Александра Корниенко заменила Елена Шуляк.

Вопрос избрания нового руководителя стал основным обсуждением на съезде "слуг". Решение избрать Шуляк приняли на съезде.

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Шутяк стала председателем партии "Слуга народа"

Елена Шуляк возглавила партию "Слуга народа",

– сообщила пресс-секретарь партии "Слуга народа".

Такое решение принял партийный съезд 15 ноября. Кандидатура Елены Шуляк была единственной на эту должность.

На должность Шуляк предлагал Корниенко

Именно Корниенко предлагал Шуляк на должность председателя партии. Он говорил, что политик – настоящий боец и опытный управленец. Ей уже удалось добиться принятия ряда важных реформ и инициатив. Первый вицеспикер Рады убежден, что Шуляк нацелена на президентский курс по построению современной Украины.

Какие еще были претенденты

Ранее "слуга народа" Юрий Камельчук в эфире 24 канала заявил, что вероятными кандидатами на пост нового председателя партии являются нардепы: Андрей Мотовиловец, Евгения Кравчук, Елена Шуляк, Николай Тищенко, Галина Янченко. Мол, именно они самые активные и "достойно будут продолжать дела Корниенко".

Что известно о карьере Елены Шуляк

Источник: Википедия