"Слуги народа" начали сбор подписей для исключения из фракции Трухина и Кузьминых
21 февраля 2022 , 21:40Читати новину українською
Источник:телеграм Юлии Палийчук
В "Слуге народа" уже приступили к сбору подписей за исключение из фракции одиозных нардепов Сергея Кузьминых и Александра Трухина. Такая процедура применялась фракцией раньше.
Как сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук, народным депутатам будут розданы подписные письма для сбора голосов.
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Ранее глава фракции Давид Арахамия в кулуарах Верховной Рады заявил, что нардепов выгонят из фракции "Слуги народа". Отметим, что обвинения против обоих нардепов достаточно серьезные. А именно:
- 28 января НАБУ сообщило, что нардепа Сергея Кузьминых поймали на получении взятки в 559 тысяч гривен. За это, говорят следователи, нардеп обещал помочь в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
- А Александра Трухина обвиняют в совершении ДТП, в котором пострадали 6 человек. Нардеп убеждал, что якобы не он был за рулем. Однако впоследствии обнародованные кадры с бодикамер полицейских раскрыли новые детали инцидента.
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