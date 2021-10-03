"Слуги народа" соберутся, чтобы найти замену Разумкову, – Зеленский

"Слуга народа" уже собрала необходимые 150 подписей для инициирования отставки Дмитрия Разумкова с поста главы Верховной Рады. Это означает, что вскоре "слуги" соберутся на заседание, где изберут нового спикера парламента.

Об этом рассказал Владимир Зеленский на брифинге в воскресенье в Трускавце. В то же время украинский президент не указал, когда именно может состояться заседание фракции.

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По его словам, депутатская фракция "Слуга народа" "обязательно" проведет заседание для обсуждения вопроса о кандидате на должность главы Верховной Рады.

Обязательно будет фракция, которая будет проговаривать, кто может быть тем или иным кандидатом монобольшинства на место спикера. В таком формате у нас всегда все происходит: если 70 голосов за ту или иную кандидатуру, за тот или другой закон, то или иное решение, мы договаривались, что все поддерживаем,

– пояснил Зеленский.

Он добавил, что депутатская фракция "Слуга народа" собрала больше чем необходимые 150 подписей для инициирования отзыва Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады. Зеленский заявил, что партия "Слуга народа" имеет миллионы вопросов к Разумкову, и он уже не является членом команды.

Ранее Владимир Зеленский сказал, что считает, что Дмитрию Разумкову не следовало выносить расхождение своих взглядов с политикой "Слуги народа" в публичную сферу. Это, по мнению президента, внутрифракционный вопрос.

Что известно об отзыве Разумкова