"Слуги" определились с кандидатами на место спикера и первого заместителя
7 октября 2021 , 12:11Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Юлии Палийчук
Фракция "Слуга Народа" провела заседание, на котором определились с кандидатами на место спикера Верховной Рады и его первого заместителя.
На пост председателя парламента от монобольшинства делегировали первого вице-спикера Руслана Стефанчука. Об этом рассказала пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук.
Важно Разумкова отправили в отставку с поста спикера Рады
Первым заместителем спикера предлагают назначить председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко.Обратите внимание! О том, что новым главой парламента, вероятно, назначат именно Руслана Стефанчука, говорили еще раньше. Об этом заявлял Корниенко.
Что этому предшествовало
- Дмитрий Разумков больше не является спикером Верховной Рады. 7 октября отправили в отставку.
- Среди причин такого решения называли разногласия Разумкова с политикой "Слуги народа".
- Еще 30 сентября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отправил Разумкову обращение о выдаче подписных листов за его отставку.
- 4 октября депутаты собрали необходимое количество подписей.
- Уже 7 октября за отзыв спикера проголосовали 284 нардепа.