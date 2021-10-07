"Слуги" определились с кандидатами на место спикера и первого заместителя

Фракция "Слуга Народа" провела заседание, на котором определились с кандидатами на место спикера Верховной Рады и его первого заместителя.

На пост председателя парламента от монобольшинства делегировали первого вице-спикера Руслана Стефанчука. Об этом рассказала пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук.

Важно Разумкова отправили в отставку с поста спикера Рады

Первым заместителем спикера предлагают назначить председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко.

Что этому предшествовало

Дмитрий Разумков больше не является спикером Верховной Рады. 7 октября отправили в отставку.

Среди причин такого решения называли разногласия Разумкова с политикой "Слуги народа".

Еще 30 сентября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отправил Разумкову обращение о выдаче подписных листов за его отставку.

4 октября депутаты собрали необходимое количество подписей.

Уже 7 октября за отзыв спикера проголосовали 284 нардепа.

О том, что новым главой парламента, вероятно, назначат именно Руслана Стефанчука, говорили еще раньше. Об этом заявлял Корниенко.