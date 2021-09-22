"Слуги" отказываются назначать своего коллегу Ионушаса главой правоохранительного комитета

Сергея Ионушаса называют самым вероятным новым главой комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Впрочем, не все его однопартийцы хотят поддержать эту кандидатуру.

Кандидатом на эту должность Сергея Ионушаса накануне представил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. В соцсети попали переписки нардепов, из которых вытекает недовольство.

Напомним "Слуги народа" определились с преемником Монастырского в правоохранительном комитете

"За Сергея Ионушаса голосовать не буду"

Как видно на фото, которые слили в соцсеть, вопрос о назначении Сергея Ионушаса "слуги" обсуждают в своих внутренних чатах. Так, народный депутат Марьяна Безуглая, пишет, что не будет голосовать за кандидатуру Сергея Ионушаса. Объясняет, что он свысока относится к женщинам, при том будучи доверенным лицом "квартала".

Можно свысока относиться к женщинам и оскорблять. Но при этом быть патентным поверенным "квартала". И ты красавчик, получаешь главу комитета,

– говорится в переписке.

На это депутат Владлен Неклюдов ответил, что таким образом Безуглая давит на весь комитет.



Переписка о Сергее Ионушасе / Фото из телеграм-канала "Через плечо"



Марьяна Безуглая об Ионушасе / Фото из телеграм-канала "Через плечо"

Кто такой Сергей Ионушас? Он народный депутат Украины 9 созыва от фракции "Слуга народа", заместитель главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.



Ему 41 год, родился в Санкт-Петербурге. До депутатства был адвокатом и руководителем юридической фирмы "Гелон".

Источник: Он народный депутат Украины 9 созыва от фракции "Слуга народа", заместитель главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.Ему 41 год, родился в Санкт-Петербурге. До депутатства был адвокатом и руководителем юридической фирмы "Гелон".Источник: Википедия

Назначение нового главы правоохранительного комитета: главное

Арсен Аваков возглавлял МВД с 2014 года, а 13 июля 2021 года подал в отставку.

Верховная Рада поддержала ее, и проголосовала "за".

В то же время новым главой назначили нардепа и главу Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Поэтому его должность в комитете является вакантной уже почти 2 месяца.