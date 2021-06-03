"Слуги" готовы поддержать постановление о признании режима Лукашенко угрозой миру

Фракция "Слуга народа" готова дать 200 голосов, чтобы поддержать постановление относительно Беларуси. Проект призывает международные организации признать режим Александра Лукашенко в Беларуси угрозой мировой безопасности.
Как только постановление рассмотрит комитет, его можно будет выносить в зал. Об этом заявил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.
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Решения фракции нет
Корниенко отметил, что относительно голосования за проект постановления нет решения фракции. Однако, добавил, что его, наверное, и не может быть, потому что вопрос идеологический.
Определенное количество депутатов не будет поддерживать, но большинство фракции поддержит: думаю, 200 голосов мы дадим под это,
– заметил политик.
В то же время он добавил, что речь идет не о вмешательстве Украины в политику другого государства, а о том, что Украина должна политически реагировать "на проявления Международного авиационного терроризма и вопросы, которые идут вопреки соблюдению прав человека и правосудия".
Будет ли экономическая реакция
Корниенко заявил, что по этому поводу идет дискуссия. По его словам, есть группы товаров, которые импортозамещению не поддаются.
"Но есть и другие группы товаров, по которым есть окно возможностей, чтобы ввести сейчас квоты и еще немного поддержать наших аграриев", – добавил Корниенко.
Разумков не знает, поддержит ли постановление
Спикер Рады Дмитрий Разумков в эфире 5 канала отметил, что будет определяться со своим решением, смотря какой именно текст постановления предложат к рассмотрению. Он рассказал, что 2 июня состоялось заседание комитета, который принял проект постановления.
Я думаю, что завтра он будет рассмотрен в стенах парламента,
– отметил Разумков.
Что происходит в Беларуси
- В Минске 23 мая принудительно посадили самолет Ryanair. Белорусские диспетчеры сообщили о минировании, хотя никакой взрывчатки не нашли.
- На борту находились основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка София Сапега. Их задержали спецслужбы.
- Международное сообщество резко отреагировало на такие события. США и Европа могут наложить санкции.
- Ряд стран приостановили авиасообщение с Беларусью. В частности, и Украина.