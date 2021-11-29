"Слуги" собираются на съезд, чтобы обсудить бюджет, дороги и поддержку бизнеса

Фракция "Слуга народа" 29 ноября соберется на съезд. На нем нардепы обсудят приоритетные вопросы работы Верховной Рады в течение недели.

Политики соберутся в конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве. Заседание запланировано на 19: 00.

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Сегодня в 19:00 в КВЦ "Парковый" состоится заседание фракции "Слуга Народа", на котором народные депутаты планируют обсудить приоритетные вопросы работы Верховной Рады на текущей неделе,

– рассказала пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук.

Что будут обсуждать "слуги"

Ресурсный законопроект №5600;

№6297 – о выделении из госбюджета 3 миллиардов гривен на поддержку бизнеса в период карантина;

№6298 – о выделении дополнительных средств на местные дороги;

другие важные вопросы повестки дня парламента.

Кроме того, нардепы обсудят основные положения Госбюджета-2022 с министром финансов Сергеем Марченко.

Съезд "Слуги народа" в Трускавце

В начале октября "слуги народа" провели партийный съезд в Трускавце. Его посетил и президент Владимир Зеленский.

Главной темой заседания стал План трансформации Украины, который предусматривает проекты, которые нужно реализовать в течение ближайших года – двух. Речь идет об инфраструктуре, обновлении правовой основы государства, развитии передовых отраслей, социальной трансформации и тому подобное.

Кроме того, политики собрали голоса для отставки Дмитрия Разумкова с поста председателя Верховной Рады.

Председатель парламента Руслан Стефанчук сообщил, что такие съезды станут постоянными. Ведь на них политики могут проанализировать свою работу и поставить цели на будущее.

Полный текст публикации Юлии Палийчук в телеграмме:

Сегодня в 19:00 в КВЦ "Парковый" состоится заседание фракции "Слуга Народа", на котором народные депутаты планируют обсудить приоритетные вопросы работы Верховной Рады на текущей неделе. Отдельно:

ресурсный законопроект №5600;

№6297 – о выделении из госбюджета 3 миллиардов гривен на поддержку бизнеса в период карантина;

№6298 – о выделении дополнительных средств на местные дороги;

другие важные вопросы повестки дня парламента.

Кроме того, народные депутаты совместно с министром финансов Сергеем Марченко обсудят основные положения Государственного бюджета на 2022 год. Также напоминаем, что 1 декабря в парламенте ожидается выступление Президента Украины Владимира Зеленского с ежегодным Посланием к Верховной Раде.