"Слуги" собираются на съезд, чтобы обсудить бюджет, дороги и поддержку бизнеса

29 ноября 2021 , 12:50
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Источник:

телеграм Юлии Палийчук

Фракция "Слуга народа" 29 ноября соберется на съезд. На нем нардепы обсудят приоритетные вопросы работы Верховной Рады в течение недели.

Политики соберутся в конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве. Заседание запланировано на 19: 00.

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Сегодня в 19:00 в КВЦ "Парковый" состоится заседание фракции "Слуга Народа", на котором народные депутаты планируют обсудить приоритетные вопросы работы Верховной Рады на текущей неделе,
– рассказала пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук.

Что будут обсуждать "слуги"

  • Ресурсный законопроект №5600;
  • №6297 – о выделении из госбюджета 3 миллиардов гривен на поддержку бизнеса в период карантина;
  • №6298 – о выделении дополнительных средств на местные дороги;
  • другие важные вопросы повестки дня парламента.

Кроме того, нардепы обсудят основные положения Госбюджета-2022 с министром финансов Сергеем Марченко.

Съезд "Слуги народа" в Трускавце

Полный текст публикации Юлии Палийчук в телеграмме:

Сегодня в 19:00 в КВЦ "Парковый" состоится заседание фракции "Слуга Народа", на котором народные депутаты планируют обсудить приоритетные вопросы работы Верховной Рады на текущей неделе. Отдельно:

  • ресурсный законопроект №5600;
  • №6297 – о выделении из госбюджета 3 миллиардов гривен на поддержку бизнеса в период карантина;
  • №6298 – о выделении дополнительных средств на местные дороги;
  • другие важные вопросы повестки дня парламента.

Кроме того, народные депутаты совместно с министром финансов Сергеем Марченко обсудят основные положения Государственного бюджета на 2022 год. Также напоминаем, что 1 декабря в парламенте ожидается выступление Президента Украины Владимира Зеленского с ежегодным Посланием к Верховной Раде.

Автор: Софія Мінджоса