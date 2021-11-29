Політики зберуться у конгресно-виставковому центрі "Парковий" у Києві. Засідання заплановане на 19:00.

Читайте також Не тисну на депутатів щодо прийняття законів, – Зеленський

Сьогодні о 19:00 у КВЦ "Парковий" відбудеться засідання фракції "Слуга Народу", на якому народні депутати планують обговорити пріоритетні питання роботи Верховної Ради поточного тижня,

– розповіла речниця політсили Юлія Палійчук.

Що обговорюватимуть "слуги"

Ресурсний законопроєкт №5600;

№6297 – щодо виділення з держбюджету 3 мільярдів гривень на підтримку бізнесу в період карантину;

№6298 – про виділення додаткових коштів на місцеві дороги;

інші важливі питання порядку денного парламенту.

Крім того, нардепи обговорять основні положення Держбюджету-2022 з міністром фінансів Сергієм Марченком.

З'їзд "Слуги народу" у Трускавці

На початку жовтня "слуги народу" провели партійний з'їзд у Трускавці. Його відвідав і президент Володимир Зеленський.

Головною темою засідання став План трансформації України, який передбачає проєкти, які потрібно реалізувати протягом найближчих року – двох. Мовиться про інфраструктуру, оновлення правової основи держави, розвиток передових галузей, соціальну трансформацію тощо.

Крім того, політики зібрали голоси для відставки Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Голова парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що такі з'їзди стануть постійними. Адже на них політики можуть проаналізувати свою роботу та поставити цілі на майбутнє.

Повний текст публікації Юлії Палійчук в телеграмі:

Сьогодні о 19:00 у КВЦ "Парковий" відбудеться засідання фракції "Слуга Народу", на якому народні депутати планують обговорити пріоритетні питання роботи Верховної Ради поточного тижня. Зокрема:

ресурсний законопроєкт №5600;

№6297 – щодо виділення з держбюджету 3 мільярдів гривень на підтримку бізнесу в період карантину;

№6298 – про виділення додаткових коштів на місцеві дороги;

інші важливі питання порядку денного парламенту.

Окрім того, народні депутати спільно з міністром фінансів Сергієм Марченком обговорять основні положення Державного бюджету на 2022 рік. Також нагадуємо, що 1 грудня в парламенті очікується виступ Президента України Володимира Зеленського зі щорічним Посланням до Верховної Ради.