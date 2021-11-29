Політики зберуться у конгресно-виставковому центрі "Парковий" у Києві. Засідання заплановане на 19:00.

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Сьогодні о 19:00 у КВЦ "Парковий" відбудеться засідання фракції "Слуга Народу", на якому народні депутати планують обговорити пріоритетні питання роботи Верховної Ради поточного тижня,
– розповіла речниця політсили Юлія Палійчук.

Що обговорюватимуть "слуги"

  • Ресурсний законопроєкт №5600;
  • №6297 – щодо виділення з держбюджету 3 мільярдів гривень на підтримку бізнесу в період карантину;
  • №6298 – про виділення додаткових коштів на місцеві дороги;
  • інші важливі питання порядку денного парламенту.

Крім того, нардепи обговорять основні положення Держбюджету-2022 з міністром фінансів Сергієм Марченком.

З'їзд "Слуги народу" у Трускавці

Повний текст публікації Юлії Палійчук в телеграмі:

Сьогодні о 19:00 у КВЦ "Парковий" відбудеться засідання фракції "Слуга Народу", на якому народні депутати планують обговорити пріоритетні питання роботи Верховної Ради поточного тижня. Зокрема:

  • ресурсний законопроєкт №5600;
  • №6297 – щодо виділення з держбюджету 3 мільярдів гривень на підтримку бізнесу в період карантину;
  • №6298 – про виділення додаткових коштів на місцеві дороги;
  • інші важливі питання порядку денного парламенту.

Окрім того, народні депутати спільно з міністром фінансів Сергієм Марченком обговорять основні положення Державного бюджету на 2022 рік. Також нагадуємо, що 1 грудня в парламенті очікується виступ Президента України Володимира Зеленського зі щорічним Посланням до Верховної Ради.