"Слуги" во время заседания рассмотрят исключение Трухина и Кузьминых из фракции

"Слуга народа" 21 февраля проведет традиционное заседание фракции. Во время него будут рассмотрены вопросы исключения Александра Трухина и Сергея Кузьминых.

Народные депутаты также обсудят приоритетные законопроекты повестки дня Верховной Рады. Об этом сообщила пресс-секретарь провластной политической партии Юлия Палийчук.

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Сегодня в 19:00 состоится традиционное заседание фракции "Слуга Народа", которое проходит в начале каждой пленарной недели,

– отметила спикер.

Кроме того, Юлий Палийчук добавила, что заседание пройдет в режиме Zoom-конференции. По ее словам, таким образом, парламентская фракция тестирует различные форматы работы, чтобы быть готовыми работать и принимать решения в любых ситуациях эпидемиологического или безопасностного характера.

Почему Трухина и Кузьминых исключают из фракции

Нардепы Александр Трухин и Сергей Кузьминых стали фигурантами серьезных скандалов, а именно:

Национальное антикоррупционное бюро 28 января поймало Кузьминых на получении взятки в размере 559 тысяч гривен. Следователи объясняют, что за эти деньги "слуга народа" обещал помочь в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

В свою очередь Трухина подозревают в совершении аварии, в результате которой пострадали шесть человек. Сначала нардеп убеждал, что якобы не находился за рулем автомобиля. Однако видео из бодикамер полицейских, опубликованные впоследствии, раскрыли новые детали инцидента.

Трухин пытался дать взятку и убежать в лес: смотрите видео

Александра Трухина исключили из партии "Слуга народа" 2 февраля.

Текст публикации Юлии Палийчук:

Сегодня в 19:00 состоится традиционное заседание фракции "Слуга Народа", которое проходит в начале каждой пленарной недели.

Народные депутаты обсудят приоритетные законопроекты повестки дня Верховной Рады, а также вопросы исключения из фракции Александра Трухина и Сергея Кузьминых.

Нынешнее заседание фракции пройдет в режиме Zoom-конференции. Таким образом, фракция тестирует различные форматы работы, чтобы быть готовыми работать и принимать решения в любых ситуациях эпидемиологического или безопасностного характера.