"Слуги" во время заседания рассмотрят исключение Трухина и Кузьминых из фракции
Источник:Юлия Палийчук в телеграме
"Слуга народа" 21 февраля проведет традиционное заседание фракции. Во время него будут рассмотрены вопросы исключения Александра Трухина и Сергея Кузьминых.
Народные депутаты также обсудят приоритетные законопроекты повестки дня Верховной Рады. Об этом сообщила пресс-секретарь провластной политической партии Юлия Палийчук.
Читайте также В "Слуге народа" ожидают, что Трухин сам сдаст мандат
Сегодня в 19:00 состоится традиционное заседание фракции "Слуга Народа", которое проходит в начале каждой пленарной недели,
– отметила спикер.
Кроме того, Юлий Палийчук добавила, что заседание пройдет в режиме Zoom-конференции. По ее словам, таким образом, парламентская фракция тестирует различные форматы работы, чтобы быть готовыми работать и принимать решения в любых ситуациях эпидемиологического или безопасностного характера.
Почему Трухина и Кузьминых исключают из фракции
Нардепы Александр Трухин и Сергей Кузьминых стали фигурантами серьезных скандалов, а именно:
- Национальное антикоррупционное бюро 28 января поймало Кузьминых на получении взятки в размере 559 тысяч гривен. Следователи объясняют, что за эти деньги "слуга народа" обещал помочь в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
- В свою очередь Трухина подозревают в совершении аварии, в результате которой пострадали шесть человек. Сначала нардеп убеждал, что якобы не находился за рулем автомобиля. Однако видео из бодикамер полицейских, опубликованные впоследствии, раскрыли новые детали инцидента.
Трухин пытался дать взятку и убежать в лес: смотрите видео
Текст публикации Юлии Палийчук:
Сегодня в 19:00 состоится традиционное заседание фракции "Слуга Народа", которое проходит в начале каждой пленарной недели.
Народные депутаты обсудят приоритетные законопроекты повестки дня Верховной Рады, а также вопросы исключения из фракции Александра Трухина и Сергея Кузьминых.
Нынешнее заседание фракции пройдет в режиме Zoom-конференции. Таким образом, фракция тестирует различные форматы работы, чтобы быть готовыми работать и принимать решения в любых ситуациях эпидемиологического или безопасностного характера.