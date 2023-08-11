Мы сосредоточены на поставках оружия, – реакция Шольца на слухи о передаче ракет Taurus Украине

Накануне сетью распространялась информация о том, что Германия может передать Украине Taurus. Прокомментировал эти слухи канцлер Олаф Шольц.

По его словам, в вопросе передачи нашему государству дальнобойных ракет Taurus новых решений пока нет. Соответствующее заявление он сделал во время прений на немецком телеканале.

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В Германии другие приоритеты

Нет никакого нового положения дел, чтобы сообщить об этом вопросе (предоставление Taurus Украине – 24 Канал). Мы по-прежнему сосредоточены на поставках оружия для противовоздушной обороны, тяжелой артиллерии, а также танков,

– подчеркнул Шольц.

Немецкий канцлер добавил, что Берлин продолжит сотрудничать с партнерами. Они будут совместно заниматься обеспечением Украины военной помощью.

В Бундестаге давят на Шольца

Перед этим мы рассказывали о том, что к Олафу Шольцу обратились депутаты Бундестага. Они призвали главу правительства не медлить и предоставить Украине ракеты Taurus.

По словам депутатов, соответствующее вооружение поможет Украине приостановить эскалацию со стороны России. Также в Бундестаге осудили позицию канцлера относительно того, что после предоставления этого типа вооружения война якобы подвергается эскалации.

Обратим внимание, что 9 августа Германия объявила о очередной пакет военной помощи для Украины. В него вошло разного вида вооружения. Важнейшие позиции – ЗРК Patriot.

Что вошло в пакет помощи