В Пентагоне отреагировали на слухи о возможной передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS

Вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS стоит как никогда остро. Впрочем, в Пентагоне не могут подтвердить, что нашему государству их передадут.

Об этом на фоне сообщений о возможной передаче ATACMS Украине сказал представитель Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер 11 сентября. Во время брифинга он отметил, что у Пентагона пока нет подтверждений того, что мы вскоре можем получить дальнобойные ракеты.

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Обновленных данных по ATACMS пока нет

Райдер отметил, что отсутствуют обновленные данные, связанные с вопросом предоставления Украина ATACMS. В то же время он заверил, что Вашингтон в дальнейшем будет тесно контактировать с Киевом и союзниками, чтобы оказывать нашему государству помощь.

Поэтому когда и если будет что-то новое, мы обязательно сообщим об этом, но на сегодняшний день я не могу предоставить ничего нового,

– подчеркнул он.

Ему задали уточняющий вопрос относительно того, есть ли ATACMS, которые могут предоставить Украине США. На него он отвечать не захотел, как и обсуждать запасы дальнобойных ракет. Райдер также заявил, что не хочет "спекулировать на потенциальных будущих вариантах".

Обратим внимание, что брифинг для Пэта Райдера был бы легче, если бы не сообщение от Reuters. Накануне издание написало, что Белый дом близок к тому, что Украина получит дальнобойные ракеты с кассетными снарядами. Ранее СМИ также писали, что ATACMS может стать частью нового пакета военной помощи от США.

Повлияет ли решение США на Германию

В Германии заявили, что предоставление Украине ATACMS не повлияет на решение Берлина по поводу ракет Taurus. Такое заявление сделал министр обороны Борис Писториус.

Он отметил, что в вопросе предоставления нашему государству крылатых ракет Taurus Германия не ориентируется на США. Собственно подогревают интерес сообщения в СМИ о том, что ATACMS могут вскоре предоставить Украине. Сам Владимир Зеленский надеется, что мы их получим осенью.

По словам Писториуса, в Германии не могут прийти к консенсусу, связанного с передачей Украине ракет Taurus