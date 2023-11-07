У России "коллективный Путин": почему смерть главы Кремля может ничего не изменить

Автор фейка о смерти Владимира Путина продолжает настаивать на достоверности своей информации, несмотря на то, что в нее мало кто верит. Это может быть свидетельством борьбы среди российских элит.

Такой мыслью с 24 Каналом поделился кандидат политических наук Иван Преображенский. Он предполагает, что манипуляции по поводу смерти Путина работают в интересах Кремля.

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Почему "смерть Путина" – фейк

Суть дела со "смертью Путина" состоит в том, что на самом деле Россией так или иначе руководит "коллективный Путин". Ведь главная функция российского диктатора в системе российской власти – влиять на междоусобия в стране благодаря консенсусности своего правления.

"Не имеет никакого значения, умер ли Путин или нет. Важно, что российские элиты вряд ли смогут это скрывать, ведь тогда они сразу начнут открытую борьбу за власть. Именно это было бы очевидным следствием его смерти", – отметил Преображенский.

Однако ничего подобного в России сейчас не происходит. Соответственно, вбросы о "смерти Путина", вероятнее всего, являются целенаправленными спецоперациями.

Зачем в России раскручивают эти слухи

Интересно, что автором фейка о смерти Путина является, на первый взгляд, "уважаемый" в российских кругах человек. Валерий Соловей является известным пиарщиком, преподававшим в Московском государственном университете и написавшим известный учебник о медиаманипуляциях. Также он поддерживал оккупацию Крымского полуострова.

Существует предположение, что он может быть связан с внешней разведкой России (СВР). Но нельзя исключать и то, что роспуск этих слухов – это прежде всего работа на свою узнаваемость.

Иван Преображенский о том, как Кремль использует слухи о смерти Путина: смотрите видео

"Маловероятно, что этот человек работает непосредственно на Путина. Вместе с тем, сообщения о смерти Путина, вероятно, все-таки играют на руку Кремлю. Показательно, что Дмитрий Песков уже несколько раз опровергал эти слухи, будто давая этим понять, что в Кремле не прочь работать с этой темой", – отметил политолог.

Может быть, таким образом Путин пытается показать, что без него России будет только хуже. В России гуляет поговорка "Путин стар, но жив, и еще и вас переживет". И каждый раз после слухов о его проблемах со здоровьем ее посыл актуализируется Кремлем.

Обычно после запуска подобных ИПСО Путин в какой-то момент торжественно появляется на людях. И пусть при этом он будет выглядеть немощным или странным, таким образом он напоминает своим противникам, что он до сих пор держит власть.

Россия шатается, но обстоятельства играют в ее пользу

: также Преображенский считает, что предвыборная кампания Путина будет состоять в основном из сигналов российским элитам. Самым ярким из таких сигналов стало недавнее убийство Евгения Пригожина.