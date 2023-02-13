Слухи о здоровье Путина усугубляют его положение внутри России, – политолог
Россияне начинают отдавать себе отчет, что Владимир Путин – не всесильный. Тема здоровья диктатора внесла свой вклад.
Но главный удар по имиджу "вечного победителя" нанесли ВСУ. Об этом 24 Канала рассказал российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов.
К теме В России засекретили контракты посещаемой Путиной больницы
Россиянам обещали "Киев за три дня"
Пропагандистка Маргарита Симоньян всегда говорила: "Киев? Да что там брать!" Или же тезис "не смешите наши "Искандеры".
Давно эту фразу не слышно, и давно их "Искандеры" не смеются. Сейчас идет эрозия путинского образа мачо со страшной силой. Это и есть главная политическая проблема Путина и путинского режима. Все держалось на ощущении, что он силен, всегда побеждает, и сопротивляться ему бесполезно,
– замечает Галлямов.
Конкретно это чувство, акцентирует политолог, создавало покорность большинству населения. Хотя людей в большинстве своем не устраивало происходящее.
"Они всегда говорили: "Кнутом обуха не перебьешь". Но, оказывается, можно перебить, и обух не такой крепкий, шатается уже", - говорит Галлямов.
История об онкологии, безусловно, усиливает это осознание, однако это – вторичная причинная. Первичным является военное поражение.
Что известно о состоянии здоровья Путина: ГУР МО Украины
- Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что онкология влияет на работоспособность Путина. Он добавил, что российский президент давно неизлечимо болен, как и все российское общество.
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов сомневается в "подлинности" российского диктатора Владимира Путина. Об этом он сказал в интервью The Washington Post.
- Заметим, ранее глава ГУР заявил, что Путин болен раком и в ближайшее время умрет.