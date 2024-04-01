СБУ сообщила о подозрении российской пропагандистке Симоньян

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководительнице пропагандистского телеканала Russia Today Маргарите Симоньян. Ранее россиянка призывала к убийству украинских детей.

По данным следствия, она одной из первых поддержала полномасштабное вторжение России и военные преступления российских оккупантов.

Читайте также В ЕС с помощью СБУ разоблачили пророссийскую сеть влияния на депутатов, – источники

Среди новых задокументированных преступлений пропагандистки есть публичные призывы Симоньян к массовому убийству украинских детей в декабре 2023 года.

Фигурантка регулярно распространяет кремлевские нарративы в виде "авторских" сообщений на собственном телеграм-канале и в эфирах российских телеканалов,

– говорится в сообщении СБУ.

Речь идет прежде всего об участии Симоньян в телевизионной передаче еще одного вражеского пропагандиста – Владимира Соловьева. Там она активно агитировала за продолжение атак по гражданской инфраструктуре Украины.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили о подозрении сразу по четырем статьям: о геноциде, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, пропаганде войны и оправдании вооруженной агрессии России.

Это уже не первое подозрение для Маргариты Симоньян. В марте 2022 года генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что украинский суд разрешил арестовать Симоньян и доставить для избрания меры пресечения.

Суммарно ей грозит лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

Российские пропагандисты угрожали Европе