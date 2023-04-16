Пасхальная служба из Михайловского Златоверхого собора: смотреть онлайн

В Свято-Михайловском Златоверхом соборе проходит Пасхальное богослужение Православной церкви Украины. Где смотреть – читайте дальше.

Возглавляет литургию Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний. Об этом пишет 24 Канал.

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Где смотреть Пасхальную службу

Служба продлится до 4 утра. 24 Канал будет транслировать Пасхальную службу в прямом эфире.

Военное время не отменяет празднование Пасхи, однако через комендантский час придется адаптироваться к переменам. В Киеве верующим разрешили остаться в храмах на всю ночь – прийти в субботу до начала комендантского часа и остаться до его завершения.

Эпифаний возглавит в Свято-Михайловском Златоверхом соборе торжественные богослужения: полноношницу, крестный ход, Пасхальную раннюю и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста.

Богослужение продлится с 23:00 до 4:00, а крестный ход начнется в 23:50.

В 6:00 утра в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры начнется первое пасхальное богослужение ВТО, которое возглавит и.о. наместника Лавры архимандрит Авраамий.

СБУ предупреждает об опасности

В СБУ призвали украинцев не посещать массовые собрания и придерживаться рекомендаций безопасности накануне Пасхи. Напоминают, что враг коварен.

Оккупанты могут устроить провокации, чтобы расшатать единство украинского общества. Для этого Россия пытается применять разнообразные инструменты, а особое внимание уделяет религиозной тематике.

Что просят украинцев: