Кто может служить по месту жительства: что рассказал адвокат

При мобилизации некоторые группы военнообязанных могут служить по месту жительства. Эта норма прописана в законе о мобилизационной подготовке и мобилизации.

В частности, это предполагает его 23 статья. Однако глава профсоюза "Украинский независимый фонд юристов", глава АО "Портной и партнеры", адвокат Ростислав Кравец рассказал, что часто этого не придерживаются.

Смотрите также Какие болезни освобождают от мобилизации: полный список

Кто может служить по месту жительства

Закон предусматривает, что определенные категории лиц могут проходить службу только по собственному желанию и только по месту жительства. Речь идет о:

многодетных родителях;

родителях детей с инвалидностью;

лицах с инвалидностью.

Часто этого не соблюдают. Например, такой человек прописан во Львовской области, воюет под Славянском в Донецкой области,

– рассказал Ростислав Кравец.

Он объяснил, что человек, имеющий такое желание, может:

обратиться с соответствующим рапортом к командиру части, указав, что должен служить только в регионе, где зарегистрирован;

тогда его обязаны перевести.

Весенняя мобилизация в Украине