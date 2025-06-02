Не просто команда – это семья, – боец ССО поделился эксклюзивными деталями о службе

Военный "Апостол" поделился деталями службы в Силах специальных операций ВСУ. Защитник рассказал, что все бойцы в ССО как одна семья.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ССО.

К теме Иногда такое, что мы все – за мгновение до смерти, – "Апостол" о сверхсложных задачах бойцов ССО

Как происходит служба в ССО

"Апостол" рассказал, что каждый в группе Сил специальных операций является частью четко слаженного механизма. Сначала новички изучают специфический лексикон, тренируются, учатся работать: как передвигаться, отдыхать, маскироваться.

После учебного центра боец только наполовину готов. Остальные знания и навыки он приобретает на практике.

Я сделал себе правило: есть возможность спать – спи. Есть – ешь. Не откладываешь ничего "на потом". Потому что "потом" может не быть,

– сказал защитник.

"Апостол" заметил, что собратья для него является большим, чем просто команда. Это семья.

В ССО каждая группа является отдельной боевой единицей. Там есть ребята разного возраста, воспитания, взглядов, все из разных сфер – айтишник, фермер, предприниматель. Но в бою – все равны.

"Иногда задача такая, что мы все – за мгновение до смерти. А потом возвращаемся: грязные, уставшие, но живые. И просто садимся молча. Пауза на несколько минут, после чего начинается... Смех, истории, разбор полетов. Как мы оттуда выбрались, никто не понимает. Но ведь сделали это! Если перед выходом на задание поссорились, никто и ничего уже не вспоминает. Все забыли, и мы снова братья. Без обид, потому что жизнь одна..." – говорит "Апостол".

К слову, ранее Силы специальных операций опубликовали мини-фильм "Ворон-Месник". Он посвящен участникам Движения сопротивления на временно оккупированных территориях.