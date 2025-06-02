Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ССО.

До теми Іноді таке, що ми всі – за мить до смерті, – "Апостол" про надскладні завдання бійців ССО

Як відбувається служба у ССО

"Апостол" розповів, що кожен у групі Сил спеціальних операцій є частиною чітко злагодженого механізму. Спершу новачки вивчають специфічний лексикон, тренуються, вчаться працювати: як пересуватися, відпочивати, маскуватися.

Після навчального центру боєць лише наполовину готовий. Решту знань та навичок він набуває на практиці.

Я зробив собі правило: маєш нагоду спати – спи. Їсти – їж. Не відкладаєш нічого "на потім". Бо "потім" може не бути,

– сказав захисник.

"Апостол" зауважив, що побратими для нього є більшим, ніж просто команда. Це родина.

В ССО кожна група є окремою бойовою одиницею. Там є хлопці різного віку, виховання, поглядів, всі з різних сфер – айтішник, фермер, підприємець. Але в бою – всі рівні.

"Іноді завдання таке, що ми всі – за мить до смерті. А потім повертаємось: брудні, втомлені, але живі. І просто сідаємо мовчки. Пауза на кілька хвилин, після чого починається… Сміх, історії, розбір польотів. Як ми звідти вибралися, ніхто не розуміє. Але ж зробили це! Якщо перед виходом на завдання посварились, ніхто і нічого вже не згадує. Все забули, і ми знову брати. Без образ, бо життя одне…" – каже "Апостол".

До слова, раніше Сили спеціальних операцій опублікували мініфільм "Ворон-Месник". Він присвячений учасникам Руху опору на тимчасово окупованих територіях.