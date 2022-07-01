В Украине будут выдавать военные билеты по новым правилам

Уже больше 4 месяцев в нашем государстве продолжается война. Как следствие, меняются законы и правила, касающиеся войска и всего, что с ним связано.

Об изменениях в положении относительно военного билета сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. Соответствующий указ издал президент Владимир Зеленский еще 28 июня.

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Кого касаются изменения и какие

Речь идет о нововведениях в закон, который действовал с 30 декабря 2016 года. В нем говорится относительно положения о военном билете лиц рядового, сержантского и старшинского состава. Также о положении о военном билете офицера запаса.

Как сообщили в Генштабе, изменения касаются порядка выдачи военных билетов военнообязанных и резервистов. В частности, в первом пункте закона теперь заменили слово "военнообязанного" на "военнообязанного, резервиста".

Также определили военнослужащих, имеющих единый военный билет. А еще случаи и учреждения, которые могут выдавать военные билеты.

Мобилизация в Украине

Мужчин призывают в армию, потому что фаза войны до сих пор очень активная. Нам нужна живая квалифицированная сила и вооружение. В течение всеобщей мобилизации на период военного положения в армию могут призвать всех военнообязанных граждан. Мобилизацию условно делят на 4 очереди. Первая – те, кто были на контракте и имеют боевой опыт. Вторая – срочники или контрактники до 2014 года. Третья – те, кто имеет оконченные военные кафедры. Четвертая – другие граждане.

Также относительно мобилизации случается немало инцидентов. К примеру, в Украине участились случаи, когда вручают повестки в армию за административные правонарушения. В Генштабе заявляли по этому поводу, что Украина нуждается в мобилизационном ресурсе и в то же время констатируют достаточное количество подразделений резерва.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявляла, что вопрос мобилизации напрямую зависит от ситуации на фронте. По ее словам, сейчас мобилизация полностью прошла по плану. Никаких срывов или массового уклонения нет. Сознание граждан очень высокое и они очень мотивированы.

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