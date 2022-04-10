Смелая и стойкая женщина, – Верещук показала освобожденную из плена старосту Гремяча
10 апреля 2022 , 14:09Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Ирины Верещук
Украинские власти делают все возможное для того, чтобы вернуть из плена наших земляков. Так, одной из спасенных от оккупантов стала Гаврилина Ганна Михайловна.
Она – староста поселка Гремяч, что на Черниговщине. Об этом рассказала в своем телеграме министр Ирина Верещук.
Читайте также На Запорожье оккупанты уже похитили 106 человек, в том числе чиновников и журналистов
Женщину вернули из плена 9 апреля
Ирина Верещук подчеркнула, что Гаврилину Ганну удалось вернуть домой после обмена пленными, который состоялся 9 апреля.
Смелая и стойкая женщина. Настоящий глава общины. Вчера имела честь лично познакомиться с Ганной,
– подчеркнула Ирина Верещук.
- Обмен пленными в целом происходил уже трижды. Так, 24 марта домой вернулись 10 украинских военных и 19 гражданских.
- Второй обмен прошел 1 апреля. Тогда удалось спасти от российских оккупантов 86 защитников, среди которых – 15 женщин.
- 9 апреля из плена удалось вернуть 26 украинцев. Речь как о военных, так и о гражданских.
Стоит внимания – Огромные потери врага по состоянию на 9 апреля – смотрите видео: