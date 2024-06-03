Бросят в тюрьму: почему Россия меняет гауляйтеров на оккупированных территориях
На Луганщине Россия приняла изменения в так называемую "конституцию ЛНР". Теперь там будет действовать другая процедура избрания глав здешних администраций. Такие изменения могут привести к конфликтам между российской и оккупационной властями.
Директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский рассказал 24 Каналу, что так называемый гауляйтер "ЛНР" или "ДНР" имел большие полномочия – ему подчинялись все вооруженные формирования. Однако после аннексии этих территорий Россия изменила там "конституцию", что значительно ограничило их власть.
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"У гауляйтеров остались только представительские функции, а назначать их может только диктатор Владимир Путин", – сказал он.
Оккупационная власть
Россия внесла изменения в "конституцию" так называемой "ЛНР", в частности, если гауляйтера признают иностранным агентом, то его снимают с должности.
Это упрощенная система отставки, чтобы освободить глав оккупационных администраций с украинским гражданством, а это практически вся власть на временно оккупированной территории,
– подчеркнул Лисянский.
По его словам, в России уже давно думали о том, как безболезненно избавиться от местной власти, которая образовалась на оккупированных территориях.
Они (россияне – 24 Канал) использовали предателей Украины, а теперь их еще и обязательно посадят. Россия неоднократно демонстрировала, еще с 2014 года, как ликвидирует таких людей,
– высказался директор Института стратегических исследований и безопасности.
Он добавил, что крайне необходимо рассказывать о том, что происходит на временно оккупированных территориях Украины. Важно, чтобы те, кто, возможно, ждет Россию понимали, как оккупанты поступают с теми, кто их поддерживает.
Ситуация во временно оккупированном Луганске
- Во временно оккупированном Луганске снова произошло военное преступление. Российский офицер Айдин Жамидулов жестоко убил местную девушку Валентину Давронову. Стихи убийцы ранее активно рекламировало министерство обороны России.
- Вечером 27 мая в оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы, они были настолько сильными, что их услышали даже в области. На снимках видны последствия масштабного пожара, вероятно, был поражен радиолокационный комплекс "Небо-М".
- Взрывы продолжают нарушать покой россиян на оккупированных территориях Украины. В частности, было громко в районе авиационных объектов Луганска, где оккупанты ранее сообщали о возобновлении работы предприятия. Вечером 27 мая вражеские телеграмм-каналы писали о тревожной ночи в Луганске.