Сильный смерч на Западе Польши срывал крыши и валил деревья

По Западной Польше прокатился разрушительный смерч. В результате непогоды больше всего пострадало Опольское воеводство, в частности, село Бальцажовице.

Там повреждены 18 зданий, часть из них – разрушена до основания. Об этом информирует RMF24.

Что известно о непогоде в Польше?

Смерч накрыл село Опольское воеводство 30 мая. Тогда местные спасатели фиксировали более 30 обращений из-за последствий погоды.

В Бальцажовице Стшелецкого повета непогода повредила крыши домов, оборвала линии электропередач и повалила много деревьев.

В общем, там насчитали около 18 поврежденных зданий, отдельные из них разрушены полностью. Мэр гмины Уязд, в которую входит село, называет картину на месте "апокалиптической".

В сообщении метеорологического агентства говорится, что скорость ветрового потока могла достигать примерно двухсот километров в час.

В этом же районе в августе 2008 года уже наблюдали смерч, который считается самым сильным в Польше за несколько десятилетий. Тогда было повреждено около ста пятидесяти зданий.

Напомним, что весной прошлого, 2025 года, на Киевщине тоже бушевал торнадо. Эколог Александр Соколенко объяснил, что такие явления возникают из-за столкновения различных воздушных масс, а из-за климатических изменений их количество в Украине может расти.

По его словам, торнадо произошло из-за резкого поступления холодного воздуха после периода теплой, почти летней погоды.