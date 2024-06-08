Огромный смерч заметили в Киевской области: в сети публикуют видео

В субботу, 8 июня, огромный смерч пронесся по Киевской области. Местным удалось зафиксировать на видео необычное для Украины погодное явление.

Соответствующие ролики распространили киевские телеграмм-каналы.

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Смерч на Киевщине

В Обуховском районе Киевской области 8 июня местные жители заметили смерч. На опубликованных в сети видео можно увидеть огромный ветряной вихрь, поднимающийся над землей на несколько десятков метров.

В Украине зафиксировали смерч: смотрите видео

Ранее метеорологи объясняли, что смерч обычно появляется перед грозой. В небе образуются кучево-дождевые облака, с нижней границы которых развивается вихрь. Он постепенно доходит до земной поверхности – что и называют торнадо.

Торнадо зафиксировали в Обуховском районе: смотрите видео

Стоит отметить, что в Укргидрометцентре предупреждали о кратковременных осадках и грозе в Киевской области 8 июня. В то же время температура ночью будет достигать 13 – 18 градусов, а днем не будет превышать 22 – 27 градусов.

Погода в Украине

Укргидрометцентре прогнозировали, что 9 и 10 июня в западных, северных и центральных областях снова ожидают кратковременные дожди, грозы. Днем понедельника в Карпатском регионе местами значительные осадки.

Температура ночью будет достигать +11...+18 градусов, а днем 9 июня отметки термометра будут показывать +23...+28. Уже 10 июня будет немного теплее – +26...+32. На остальной территории Украины будет преимущественно без осадков. Ночью +17...+22, днем +28...+34.