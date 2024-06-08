Відповідні ролики поширили київські телеграм-канали.

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Смерч на Київщині

В Обухівському районі Київської області 8 червня місцеві мешканці помітили смерч. На опублікованих у мережі відео можна побачити величезний вітряний вихор, що здіймається над землею на кілька десятків метрів.

В Україні зафіксували смерч: дивіться відео

Раніше метеорологи пояснювали, що смерч зазвичай з’являється перед грозою. У небі утворюються купчасто-дощові хмари, з нижньої межі яких розвивається вихор. Він поступово доходить до земної поверхні – що і називають торнадо.

Торнадо зафіксували в Обухівському районі: дивіться відео

Варто зазначити, що в Укргідрометцентрі попереджали про короткочасні опади та грозу у Київській області 8 червня. Водночас температура вночі сягатиме 13 – 18 градусів, а вдень не перевищуватиме 22 – 27 градусів.

Погода в Україні

Укргідрометцентрі прогнозували, що 9 і 10 червня у західних, північних і центральних областях знову очікують короткочасні дощі, грози. Вдень понеділка в Карпатському регіоні місцями значні опади.

Температура вночі сягатиме +11...+18 градусів, а вдень 9 червня позначки термометра показуватимуть +23...+28. Вже 10 червня буде трохи тепліше – +26...+32. На решті території України буде переважно без опадів. Вночі +17...+22, вдень +28...+34.